В Минске на протестах 1 ноября задержали 300 человек

В Минске правоохранители на протестах 1 ноября задержали около 300 человек, написала в Telegram пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», — написала Чемоданова.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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