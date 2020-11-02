Более 400 журналистов во всем мире стали жертвами коронавируса

Жертвами коронавирусной инфекции стали более 400 журналистов во всем мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.

«Безнаказанным остался только пресловутый коронавирус, от которого погибло более 400 наших коллег. И этот вирус нанес серьезнейший удар по всей отрасли средств массовой информации не только у нас, но и во всем мире», — сказал он.

По словам Соловьева, журналисты уже научились работать в новых условиях. Он отметил, что сейчас сотрудники СМИ все больше уходят онлайн. Глава СЖР считает, что ближайшие несколько месяцев будут трудными.

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