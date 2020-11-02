В Британии больницы отменяют тысячи операций из-за коронавируса

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В Великобритании больницы вынуждены отменять тысячи операций из-за возможной нехватки коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, больше 20 тросов Национальной службы здравоохранения (NHS) прекратили плановую госпитализацию, включая пациентов с онкологическими заболеваниями. Согласно статистике, каждая десятая койка занята заразившимся коронавирусом.

В Великобритании коронавирусом заразились 1 038 054, скончались 46 807 человек.

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