В Британии больницы отменяют тысячи операций из-за коронавируса
Карина Казанцева
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В Великобритании больницы вынуждены отменять тысячи операций из-за возможной нехватки коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, пишет The Daily Telegraph.
По данным издания, больше 20 тросов Национальной службы здравоохранения (NHS) прекратили плановую госпитализацию, включая пациентов с онкологическими заболеваниями. Согласно статистике, каждая десятая койка занята заразившимся коронавирусом.
В Великобритании коронавирусом заразились 1 038 054, скончались 46 807 человек.
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