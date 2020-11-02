Спасатели достали застрявшего в турбине самолета-памятника в ХМАО подростка

В Ханты-Мансийском автономном округе подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Югорск вечером в воскресенье, 1 ноября.

Службу спасателей вызвал местный житель, который услышал крики о помощи во время прогулки с собакой.

Сотрудники МЧС уточнили, что 12-летний подросток находился в хвостовой части памятника. Они добавили, что подросток спасен, угрозы жизни ребенка нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье ребенок застрял в памятнике Пушкину и Крылову