Две церкви сгорели за ночь в Канаде

В Канаде за ночь от пожаров пострадали две церкви. Об этом сообщает CBS.

Оба инцидента произошли в городе Манси провинции Онтарио.

Церкви, расположенные в 10 минутах ходьбы друг от друга, загорелись с разницей в шесть часов.

По данным полиции, никто в результате произошедшего не пострадал. Сами здания церквей полностью выгорели.

По данному факту возбуждено расследование. Власти города не исключают версию поджога.

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