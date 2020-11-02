Специалист рассказал, когда пандемия COVID-19 в Москве пойдет на спад

Глава центра компетенций Новые производственные технологии на базе СпбПУ Алексей Боровков рассказал о сроках спада пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, в ближайшее время столица не выйдет на плато по коронавирусу, поскольку число новых случаев заражения будет расти.

«Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тыс. активных больных, — столько же, сколько было 19 мая на первом пике», — подчеркнул Боровков.

Он выразил мнение, что количество положительных тестов на COVID-19 пойдет на спад к февралю 2021 года. Эксперт добавил, что к марту число активных случаев заражения будет примерно равно 40 тысячам.

При этом Боровков отметил, что изменения в эпидемиологической ситуации сильно зависят от решения властей, а также реального поведения людей.

Он заключил, что определить сроки пика коронавирусной пандемии по всей стране невозможно.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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