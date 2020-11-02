Эколог рассказал о положительном эффекте пандемии COVID-19

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал о неожиданном эффекте пандемии коронавируса SARS-CoV-2, повлиявшем на поведение россиян. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

По его словам, изменения в эпидемиологической ситуации в стране сказались на экологическом поведении ее граждан.

Он уточнил, что люди стали стремиться работать удаленно и реже пользоваться автомобилями. Кроме того, многие хотят уехать за город во время роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе», — подчеркнул Пукалов.

Однако при этом эколог напомнил, что пандемия создала новые угрозы экологии в виде множественных одноразовых пластиковых отходов, масок, перчаток, упаковок от санитайзеров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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