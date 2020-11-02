Новые карантинные меры вступают в силу в Германии

В Германии с понедельника, 2 ноября, вступают в силу новые карантинные меры на фоне роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает N-TV.

Данное решение было ранее принято 28 октября совместным решением правительства страны и главами федеральных земель.

Согласно новым правилам, в стране вводятся ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания, однако они получат возможность работать навынос. Также наложен запрет на работу салонов красоты, фитнес-клубов, тату-студий, бассейнов, кинотеатров, концертных залов и театров.

При этом новые меры не предполагают закрытия детских садов, школ, а также магазинов и парикмахерских, как это было сделано в весенний период.

Предполагается, что данные ограничения будут действовать в течение месяца, однако правительство может принять решение об их продлении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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