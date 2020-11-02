На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на востоке Камчатки. Об этом сообщает ТАСС.

Магнитуда землетрясения составила 5,0. Специалисты уточнили, что его эпицентр располагался на глубине 21 км на восточном побережье полуострова.

МЧС региона добавляет, что сильнее всего толчки ощущали жители соседних поселков Крутоберегово и Усть-Камчатск.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате природной стихии нет.

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