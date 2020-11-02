Россиян предупредили о неоднородной зиме

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в зимний период на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в стране прогнозируется неоднородная зима, которая будет холоднее прошлогодней.

Он объяснил, что теплая зима в 2019 году была связана с зональным переносом, а в предстоящий зимний период будет наблюдаться больше волнообразных процессов.

При этом синоптик добавил, что кратковременные прогнозы погоды являются более точными, чем те, что сделаны на длительный период. Вильфанд заключил, что некоторые погодные процессы все же можно прогнозировать с уверенность, и отметил, что температурный режим грядущей зимой будет превышать норму, однако не так сильно как в прошлом году.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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