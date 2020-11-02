В Москве посчитали выписанные за полмесяца протоколы нарушителям масочного режима

В МВД России рассказали, сколько протоколов за нарушение масочного режима в Москве было выписано с 16 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, за полмесяца в столице выписано свыше 10,5 тыс. протоколов по административной статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Там добавили, что сотрудники полиции на Московском метрополитене составили более четырех тысяч протоколов в соответствии с аналогичной статьей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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