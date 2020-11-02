Турция заявила о 76 погибших в результате землетрясения в Измире

В Турции заявили, что число погибших в результате землетрясения в Измире выросло до 76 человек. Об этом сообщает Sputnik Турция.

Ранее число жертв составило 73 гражданина.

При этом пострадавшими во время землетрясения числится 962 человек, из которых 219 раненных остаются на лечении в больницах.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

Ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщал, что более 2 тыс. спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов в Измире.

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