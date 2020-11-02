Россиянам пообещали продолжение «золотой осени» в ноябре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в центре Европейской России и на северо-западе региона в начале недели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что температура воздуха днем превысит отметку в +10°С. По его словам, температурный режим также будет превышать норму в азиатской части России.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что воздух прогреется до двузначной отметки на термометре в Санкт-Петербурге.
«Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что потепление связано с тем, что Европейская Россия претерпевает влияние высокого давления, что позволит теплым воздушным массам переносить тепло.
В заключении Вильфанд заявил, что погода в регионе будет облачной, однако осадков не ожидается.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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