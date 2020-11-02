Россиянам пообещали продолжение «золотой осени» в ноябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в центре Европейской России и на северо-западе региона в начале недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что температура воздуха днем превысит отметку в +10°С. По его словам, температурный режим также будет превышать норму в азиатской части России.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что воздух прогреется до двузначной отметки на термометре в Санкт-Петербурге.

«Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что потепление связано с тем, что Европейская Россия претерпевает влияние высокого давления, что позволит теплым воздушным массам переносить тепло.

В заключении Вильфанд заявил, что погода в регионе будет облачной, однако осадков не ожидается.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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