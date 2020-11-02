Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию после контакта с пациентом с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с одним из зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уточнил, что у него пока не было выявлено симптомов заболевания.

«Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома», — написал Гебрейесус.

Кроме того, он вновь призвал всех граждан соблюдать меры по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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