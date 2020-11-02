На протестах в Белоруссии задержали более 300 человек

В Белоруссии в ходе протестных акций силовики задержали более 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

На сайте организации был опубликован список фамилий, в котором на данный момент содержится 308 человек. Кроме того, центр приводит данные, в каком городе был задержан протестующий, а также куда он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего человек было задержано в ходе акций в Минске. Задержания также происходили в Гродно, Бресте, Пинске, а также Могилеве и Осиповичах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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