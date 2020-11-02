Названа возможная причина пожара на нефтешахте в Коми

В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» рассказали, что могло стать причиной возгорания на нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» в Коми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания, которое могло произойти в пусковом устройстве во время проведения буровых работ.

В пресс-службе добавили, что сотрудники шахты предприняли попытку потушить возгорание самостоятельно. После этого они передали информацию о ЧП руководству, которое объявило немедленную эвакуацию.

Ранее сообщалось, что на участке нефтяной шахты в Коми, где работают 82 человека, начался пожар. Персонал был экстренно эвакуирован. Судьба двух человек остается неизвестной. Проводится спасательная операция.

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