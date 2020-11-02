Жертвами землетрясения в Турции стали 73 человека

В турецком Измире число скончавшихся в результате крупного землетрясения выросло на четыре человека. Об этом сообщает CNN Turk.

Общее число летальных исходов в результате ЧП поднялось 73 скончавшихся.

При этом пострадавшими при землетрясении числится 961 человек, из которых 218 раненных остаются на лечении в больницах.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

Ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщал, что более 2 тыс. спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов в Измире.

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