Более 23 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Великобритании

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошедшие сутки возросло на 23 254. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве за последние 24 часа увеличилось до 1 034 914. Днем ранее врачи выявили COVID-19 у 21 915 жителей Британии.

Всего с начала пандемии в стране умерли 46 717 пациентов с COVID-19, в том числе 162 — за последние сутки.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших COVID-19, 32 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

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