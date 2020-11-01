Подозреваемого в нападении на священника в Лионе освободили из-под стражи

Подозреваемого в нападении на православного священника у греческой церкви в Лионе освободили из-под стражи, сообщает LyonMag со ссылкой на городскую прокуратуру.

У прокуратуры нет доказательств его причастности к нападению, заявили в ведомстве.

Кроме того, осмотревший задержанного врач пришел к выводу, что его состояние несовместимо с мерой пресечения в виде заключения под стражу, отметили в прокуратуре. В настоящее время подозреваемый принудительно госпитализирован.

31 октября возле греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вывели с места происшествия на носилках. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов.

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