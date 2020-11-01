Взрывы светошумовых гранат слышны в Минске

Вспышки и хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, слышны рядом с протестующими на северо-востоке Минска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Белорусские силовики продолжают пресекать несанкционированные протестные акции: по данным очевидцев, на митингах 1 ноября задержано почти 50 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. С 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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