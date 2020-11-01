При взрыве в гараже в Мытищах погиб человек

При взрыве газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Московской области.

«По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Городская прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Причины произошедшего устанавливаются.

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