При взрыве в гараже в Мытищах погиб человек
Катерина Медведева
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При взрыве газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Московской области.
«По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие», — заявили в ведомстве.
Городская прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в гаражном кооперативе на улице Попова. В результате разрушено пять гаражей. Причины произошедшего устанавливаются.
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