Назван фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

Доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов заявил, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусной инфекцией в пять раз реже. Об этом он рассказал rg.ru со ссылкой на исследования китайских ученых.

По его словам, такая тенденция именно в Китае проявляется ярко, так как там непопулярны контактные линзы, и при этом многие ходят в очках.

«Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал Нетесов.

Он отметил, что основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз. Поэтому специалист порекомендовал не пренебрегать средствами защиты.