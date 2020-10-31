В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника

В Лионе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на православного греческого священника. Об этом сообщило местное издание LyonMag.

Мужчину задержали в третьем округе Лиона.

Ранее сообщалось, что возле греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вынесли с места происшествия на носилках.

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