В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Лионе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на православного греческого священника. Об этом сообщило местное издание LyonMag.
Мужчину задержали в третьем округе Лиона.
Ранее сообщалось, что возле греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вынесли с места происшествия на носилках.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 21 год, из Туниса: установлена личность убийцы-исламиста во Франции
— Православный священник ранен в результате стрельбы в Лионе
— МВД Франции открывает кризисный штаб после стрельбы в Лионе