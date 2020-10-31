В Бельгии у магазинов выстроились очереди из-за карантина
Карина Казанцева
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В Бельгии у магазинов выстроились длинные очереди накануне новых ограничений по коронавирусу, пишет РИА «Новости».
Люди скопились у супермаркетов, магазинов стройматериалов, одежды, спорттоваров и мебели.
Ранее власти Бельгии объявили об очередном ужесточении мер по коронавирусу. В стране заразились 412 314, выздоровели 24 906, погибли 11 452 человека.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.
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