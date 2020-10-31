Более 1 млн случаев COVID-19 выявили в Великобритании

В Великобритании зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

«В период с 31 января по 31 октября 2020 года у 1 011 660 человек был подтвержден положительный результат теста [на коронавирус]», – заявили в правительстве.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британские ученые обнаружили сокращение населения с иммунитетом к COVID-19

— В Британии назвали малоэффективными первые вакцины от COVID-19

— В Великобритании просят Джонсона «спасти Рождество»