МВД Франции открывает кризисный штаб после стрельбы в Лионе

Министерство внутренних дел Франции откроет кризисный штаб после стрельбы возле греческой церкви в Лионе, сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

«Я возвращаюсь в Париж и открываю кризисное отделение вместе с президентом республики и премьер-министром», – написал министр.

Ранее сообщалось, что возле греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вывели с места происшествия на носилках. Нападавший в настоящее время в бегах, на месте работают правоохранительные органы.

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