Белоруссия ограничивает въезд иностранцев с 1 ноября
Белоруссия временно ограничивает въезд иностранцев с 1 ноября текущего года, сообщает Госпогранкомитет страны.
Решение о закрытии границ принято в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, пояснили в ведомстве.
Так, с 1 ноября запрещается пересечение белорусской границы на автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска в речных портах.
Ограничения не распространяются на россиян, следующих транзитом на территорию России, а также на ближайших родственников граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в Белоруссии, и ряд других категорий иностранных граждан.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко поручил закрыть границу Белоруссии без «железного занавеса»