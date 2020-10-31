Белоруссия ограничивает въезд иностранцев с 1 ноября

Белоруссия временно ограничивает въезд иностранцев с 1 ноября текущего года, сообщает Госпогранкомитет страны.

Решение о закрытии границ принято в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, пояснили в ведомстве.

Так, с 1 ноября запрещается пересечение белорусской границы на автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и пунктах пропуска в речных портах.

Ограничения не распространяются на россиян, следующих транзитом на территорию России, а также на ближайших родственников граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в Белоруссии, и ряд других категорий иностранных граждан.

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