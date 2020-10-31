Эрдоган едет в пострадавший при землетрясении Измир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется в пострадавшую от землетрясения провинцию Измир, чтобы осмотреть район землетрясения, сообщает агентство Anadolu.

Глава государства направляется в район землетрясения после съезда партии, указано в сообщении.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 28 человек и более 800 получили ранения.

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