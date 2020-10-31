В Измире вытащили еще четырех человек из-под завалов

В турецком Измире из-под завалов зданий, обрушившихся 30 октября в результате землетрясения, вытащили еще четырех человек. Люди живы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что были спасены две женщины, мужчина и ребенок. Предполагается, что под завалами остались еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 26 человек и более 800 получили ранения.

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