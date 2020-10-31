В Татарстане задержан сожитель матери подростка, ранившего полицейских

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления сожителя матери подростка, напавшего на полицейских в татарстанском Кукморе 30 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Задержан по ст.91 (УПК РФ - ИФ)», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что совершивший нападение на полицейский участок подросток был выходцем из Башкирии.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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