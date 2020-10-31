За сутки в России 18 140 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что среди новых зараженных 24,3% не имели симптомов болезни.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 355 человек. При этом 14 854 пациента выздоровели.

Согласно последним данным, всего в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 погибших, выздоровели 1 215 414 человек.

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