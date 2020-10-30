Стычка националистов и митингующих на акции против запрета абортов произошла в Польше

На митингах против запрета абортов в Польше прошли столкновения между протестующими, полицией и националистами, сообщает Sputnik International.

Собравшиеся на митинге кричали различные лозунги: «Мое тело — мое дело», «Я думаю, чувствую, решаю». Некоторых активистов начала задерживать полиция. Позднее к подавлению протестов присоединились националисты.

«Участники протестов в Варшаве сообщают о циркулирующих среди протестующих группировках националистов в масках», — передает Sputnik International.

Националисты, по данным издания, использовали газовые баллончики и пиротехнику. В одной из стычек пострадал депутат сейма и бывший министр внутренних дел страны Бартломей Сенкевич.

Стоит отметить, что подобные акции прошли 30 октября не только в Варшаве, но и в Гданьске, Люблин, Вроцлаве и других польских городах.

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