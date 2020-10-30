Белорусский суд продлил арест Бабарико

Белорусский суд принял решение о продлении ареста бывшему претенденту на пост президента страны экс-директору Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Об этом сообщает его офис в Telegram.

Срок ареста был увеличен до 8 декабря.

В офисе политика уточнили, что его защита уже обжаловала вынесенное решение.

Его адвокат Дмитрий Лаевский отметил, что Бабарико находится «в очень непростой обстановке», поскольку защите до сих пор неизвестны основания для содержания экс-претендента под стражей.

«Нет таких обстоятельств, за которые ему бы стоило чувствовать вину, убежден в правильности своих решений, ощущает поддержку людей и испытывает чувство национальной гордости за белорусов», — заключил Лаевский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.