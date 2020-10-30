Кремль не видит связи между нападением на полицию в Татарстане и событиями во Франции

В Кремле не усматривают связи между нападением на отдел полиции в Татарстане и событиями во Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что очевидно, что нет никакой связи между нападением на прихожан церкви во французском городе Ницце и на отдел полиции в Татарстане.

«Во Франции французские события, а здесь — это одно из преступлений, абсолютно уголовное преступление. Какая здесь связь?» — прокомментировал Песков.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт после нападения подростка на отдел полиции в Татарстане. По информации СК, ночью 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек умер до приезда скорой.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.

До этого в пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил учителя истории, который во время урока показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был убит полицейскими при попытке его задержания.