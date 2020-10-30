Источник рассказал о версии нападения на отдел полиции в Татарстане

Нападение на отдел полиции 16-летним подростком в Татарстане могло быть спровоцировано последними террористическими событиями во Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Правоохранительные органы отрабатывают различные версии происшествия, в том числе о том, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт после нападения подростка на отдел полиции в Татарстане. По информации СК, ночью 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек умер до приезда скорой.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.

До этого в пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил учителя истории, который во время урока показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был убит полицейскими при попытке его задержания.

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