ЕС ускорит клинические испытания вакцин от коронавируса

Лидеры ЕС на саммите договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, данные будут обрабатываться не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных.

«Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью», — говорится в сообщении.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 ноября и до конца месяца в стране вводится частичный карантин.

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