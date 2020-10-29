Ученые назвали рот основным источником распространения COVID-19

Ученые из США провели исследование и выяснили, что является основным источником распространения коронавируса SARS-CoV-2. Исследование было опубликовано на портале medRxiv.

Так, специалисты определили, что коронавирус лучше всего размножается во рту.

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований выяснили, что COVID-19 проникает в полость слюнных желез, где воспроизводится.

При этом после проглатывания «зараженной» слюны коронавирус попадает в желудочно-кишечный тракт. Специалисты добавляют, что вирус также может аспирироваться в легких и вызывать пневмонию.

Американские ученые впервые провели работу, где в качестве очага заражения исследовалась ротовая полость.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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