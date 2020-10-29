Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московский области Андрей Воробьев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в регионе начнется в январе 2021 года. Об этом сообщает телеканал «360».

При этом, по его словам, первый этап вакцинации стартует уже в ноябре.

Подмосковный глава подчеркнул, что для проведения процедуры уже все готово. Предприятия справились с задачей промышленного производства, в настоящий момент идет подготовка к развертыванию прививочных пунктов.

Как отмечается, вакцинация будет бесплатной, для ее прохождения гражданам понадобится полис ОМС.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 581 693 заболевших коронавирусом. При этом 27 301 человек с COVID-19 скончался, 1 186 041 выздоровел.

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