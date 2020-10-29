Неизвестный с ножом напал на прохожих в Ницце, есть жертвы и раненые

Неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце, передает телеканал BFMTV.

В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько пострадали. Жертвами стали мужчина и женщина. По неподтвержденным данным, один из погибших был обезглавлен.

Предполагаемого нападавшего задержали. В ходе задержания он был ранен, поэтому его госпитализировали.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает, что нападение было терактом.