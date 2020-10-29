В Анталье от коронавируса скончался российский турист

Российский турист скончался в турецкой Анталье после заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в этом городе.

Отмечается, что погибшему было 60 лет. Он приехал на отдых с женой в Турцию в конце сентября, через неделю у него диагностировали коронавирус.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела», — сообщили дипломаты.

В настоящее время решается вопрос о покрытии расходов на лечение погибшего в местной больнице со стороны страховой компании, отметили в дипмиссии.

По последним данным, в Турции с начала пандемии от COVID-19 погибли более 10 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор нашел коронавирус у летучих мышей в России

— Пульмонолог рассказал, как протекает COVID-19 у большинства заболевших

— Специалист рассказал, сколько продлится фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ