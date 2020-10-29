В Анталье от коронавируса скончался российский турист
Российский турист скончался в турецкой Анталье после заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в этом городе.
Отмечается, что погибшему было 60 лет. Он приехал на отдых с женой в Турцию в конце сентября, через неделю у него диагностировали коронавирус.
«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела», — сообщили дипломаты.
В настоящее время решается вопрос о покрытии расходов на лечение погибшего в местной больнице со стороны страховой компании, отметили в дипмиссии.
По последним данным, в Турции с начала пандемии от COVID-19 погибли более 10 тыс. человек.
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