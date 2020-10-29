Инфекционист рассказал об общих чертах COVID-19 и «испанки»

В распространении коронавируса нового типа и вируса-возбудителя пандемии испанского гриппа наблюдаются общие черты, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении», – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что эпидемический потенциал и заразность у коронавируса выше, чем у вируса гриппа.

Пандемия испанского гриппа длилась с 1918 по 1920 год и была самой массовой пандемией гриппа по числу заболевших и умерших. По разным оценкам, от «испанки» умерли до 100 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 44 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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