В Минздраве оценили сроки прекращения роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России может прекратиться через три недели, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минздраве ожидают, что «второй подъем» заболеваемости не будет очень продолжительным, рассказал Чуланов. По его словам, он не продлится дольше 2-4 недель.

«Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», – отметил эксперт.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 44 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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