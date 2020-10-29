Строитель нашел «душераздирающее» послание из 1941 года

Строитель во время реставрации потолок церкви святого Иакова в бельгийском городе Антверпен обнаружил послание из 1941 года. Об этом сообщается на официальной странице города в Instagram.

Письмо было спрятано в спичечном коробке, предполагается, что его авторами были маляры, указано в сообщении.

Составители послания рассказали, что пережили две войны, им приходится работать голодными, а пропитание стоит дорого.

«Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью», – поделились они.

Авторы письма советуют потомкам в случае новой войны запасаться рисом, мукой, табаком и пшеницей. Они также выражают надежду, что следующие поколения будут жить лучше.

В комментариях к публикации такую находку сочли «душераздирающей».

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