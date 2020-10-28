Еще 66 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 66 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных случаев заболевания в столице достигло 6 644.

С 28 октября в России вводится обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Борьба с COVID-19: Собянин рассказал об ограничениях в Москве

— Более 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение

— 49 школ ушли на карантин из-за коронавируса