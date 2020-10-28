Прокуратура просит рассмотреть дело о подброшенных Голунову наркотиках без СМИ

Прокуратура просит рассмотреть уголовное дело против полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, прокуратура утвердила обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

Ранее суд продлил срок ареста пятерым полицейским, которые, по версии следствия, подбросили Голунову наркотики. Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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