Схимонах Сергий не хочет идти на допрос в СК из-за коронавируса

Схимонах Сергий (Романов) не хочет приходить на допрос в Следственный комитет, ссылаясь на риск заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя Сергия Всеволода Могучева.

«В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить», — говорится в сообщении.

26 октября Сергия вызвали на допрос. Адвокат направила ходатайство в Следственный комитет о том, чтобы допрос провели по месту жительства подозреваемого. Ходатайство пока не рассмотрено.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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