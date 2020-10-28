Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи потребовал выделить средства на лекарства для больных коронавирусом.

Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

«И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас», — сказал Путин.

По его словам, деньги должны быть направлены на транспортное обслуживание, закупку средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, а также тестирование.

Президент подчеркнул, что средства должны пойти именно на борьбу с COVID-19, а не на другие цели.

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