Во Владивостоке снят с рейса и задержан пьяный пассажир

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения снят с рейса в аэропорту Владивостока за агрессивное поведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта обратился представитель компании-авиаперевозчика. Он сообщил, что на борт готовящегося к вылету самолета поднялся пассажир в нетрезвом состоянии, который нецензурными словами оскорблял окружающих.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть. Скандалистом оказался 57-летний житель Южно-Сахалинска. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф или арест до 15 суток.

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