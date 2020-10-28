Синоптики назвали регион России с самой необычной погодой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе на востоке Воронежской области отмечается чрезвычайная пожароопасность, а на западе региона ожидаются заморозки до -4°С, передает РИА «Новости».

Он отметил, что юге европейской части России, в том числе и в Воронежской области, наблюдается «совершенно необычная» погода.

Синоптик также сообщил, что ряд регионов страны ожидает некомфортная и опасная погода. Так, в Челябинской области метеорологи прогнозируют сильный снег и гололед. Скорость ветра там будет достигать 25-27 м/c.

«В Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 м/c, в Красноярском крае (особенно сильный снег в Эвенкийском и Туруханском районе). В Ненецком автономном округе осадки — снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года», — рассказал Вильфанд.

По его словам, аналогичная погода будет наблюдаться в Алтайском крае и Кемеровской области.