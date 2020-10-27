В мире за неделю коронавирусом заразилось рекордное число человек

В мире за неделю коронавирусом заразились 2,8 миллиона человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

«За последнюю неделю было зарегистрировано более 2,8 млн новых случаев заболевания и около 40 тыс. новых смертей», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Больше всего заболеваемость выросла в Европе — больше 1,33 миллиона новых случаев за неделю. В Северной и Южной Америке заразились 884 тысячи, в Юго-Восточной Азии — 445 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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